Statistieken Protos Weering: Sleen dompelt Rouveen in rouw

VOETBAL - De vijftig kwartfinalisten van de 42e editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi zijn bekend. Zeven van de vijftig ploegen bleven zonder puntenverlies en van die zeven hielden twee clubs hun doel schoon: Bergentheim en Hoogeveen zondag.

Sleen plaatste zich als laatste nummer 3 voor de kwartfinale van donderdag. De formatie van Reinoud Haak, de een enorm lastig seizoen kent op het veld (onderaan staat in de zondag 3e klasse C), redde het net op doelsaldo. Met zes punten en een doelsaldo van +2 bleef Sleen zaterdaqderdeklasser Rouveen één goaltje voor.In poule A was vv Emmen een klasse apart. De zondageersteklasser won alle duels en eindigde als poulewinnaar. De Weide werd met 9 punten tweede en SC Angelslo derde. Dankzij de 7-0 zege van Angelslo op EHS'85 bereikte ook die club de kwartfinale op doelsaldo. Voor DVC'59 en EHS'85 zit het toernooi erop.HZVV werd, adel verplicht, de winnaar in poule B. Toch begon de koploper van de zaterdag 1e klasse E moeizaam met een 2-2 gelijkspel tegen OZC. De overige drie duels werden gewonnen (tegen Dedemsvaart, ZAC en SCD'83). De voorlaatste wedstrijd was het spannendst. Die ging tussen OZC en Dedemsvaart. De winnaar zou zich plaatsen voor de kwartfinale. Dedemsvaart, vorig jaar één van de zes finalisten, won met 2-1. Voor SCD'83, OZC en ZAC is Protos Weering ten einde.In deze poule stonden de twee finalisten van vorig jaar tegenover elkaar: SC Elim en Noordscheschut. Beide ploegen maakten hun favorietenrol waar, al had Elim het best moeilijk. De kampioen van een jaar geleden werd tweede in de poule, met zeven punten. In de eerste wedstrijd tegen Rouveen keek Elim al snel tegen een 1-0 achterstand aan, maar na een curieuze slotfase boog Elim de achterstand om in een zege. De tweede wedstrijd, tegen Ruinerwold, ging verrassend verloren, maar het herstel volgde tegen Willemsoord. De laatste wedstrijd tegen poulewinnaar Noordscheschut, dat de eerste drie duels simpel wist te winnen, eindigde in 1-1. Voor Rouveen, Ruinerwold en Willemsoord zit het toernooi erop.In poule D waren Dalen en CSVC afgetekend de nummers 1 en 2, al begon CSVC nog met een verrassende 2-0 nederlaag tegen vijfdeklasser VCG. Door de zege van de club uit Coevorden op Dalen werd alles weer rechtgezet. Dalen en CSVC eindigden op 9 punten. VCG, SVV'04 en NKVV kunnen zich uitleven met Kerst.Met 16 goals en nul tegen was Hoogeveen oppermachtig in poule E. De ploegn van trainer Nico Haak kende weinig moeite met Zwartemeerse Boys, SVBC en Weerdinge. Tegen FC Klazienaveen was het wel spannend, getuige de 1-0 zege. Het gevecht om plek twee was een stuk spannender. Die 2e plek ging uiteindelijk naar FC Klazienaveen, dat op doelsaldo Weerdinge met 1 goal voorbleef (ondanks een 4-0 nederlaag tegen datzelfde Weerdinge). Maar ook Weerdinge zien we terug in de kwartfinale als één van de beste tien nummers 3. Zwartemeerse Boys en SVBC liggen uit het toernooi.MSC kon na de eerste drie wedstrijden rustig aan doen in de laatste wedstrijd van de avond tegen Hardenberg'85. De 4-4 was mooi voor het publiek en mooi voor Hardenberg'85 dat als tweede doorging in deze poule. Bruchterveld, Avereest en OVC'21 konden weinig potten breken al pakte Bruchterveld knap een punt tegen Hardenberg'85.Geen verrassing in poule G. SVBO zondag werd zonder punten te laten liggen eerste en Drenthina volgde met 9 punten. Het onderlinge duel tussen SVBO en Drenthina endigde in 1-0. Ter Apel '96, Sweel en Bargeres kwamen er niet aan te pas en verspeelden onderling ook teveel punten om nog in aanmerking te komen voor een plek bij de beste nummers 3.Titan en Valthermond hielden elkaar in de slotwedstrijd van de avond keurig in evenwicht (2-2) en wonnen beide hun overige drie duels. Valther Boys, Muntendam en NWVV moesten eraan geloven en zijn uitgeschakeld.De best presterende club van de avond werd Bergentheim. De zaterdagderdeklasser won alle wedstrijden en behaalde een doelsaldo van 25 voor en 0 tegen. De grootste zege boekte de ploegen SVV'56. Het werd 10-0. Daarlerveen werd tweede in de poule en bleef door een 1-0 zege op Sportlust Vroomshoop die club uiteindelijk voor. Vroomshoop, WVV'34 en SVV'56 zijn uitgeschakeld.VKW en het verrassend acterende Nieuw Balinge bereikten ongeslagen de kwartfinale. Het onderlinge duel, toen beide ploegen al zeker waren van de volgende ronde, eindigde in 1-1. Nieuw Balinge won bijvoorbeeld van oud-winnaar FC Meppel met 3-0. De Meppeler zaterdagtweedeklasser ligt er dan ook al uit na de eerste avond. Datzelfde geldt voor Dwingeloo en Witteveense Boys.ASVB, één van de clubs, die als vervanger werd opgeroepen deed het uitstekend door poule K te winnen. De formatie uit Blijham pakte tien punten en bleef Hoogeveen zaterdag en EMMS voor. Die twee clubs zien we wel terug in de kwartfinales. Hoogeveen en Lutten beleefden een aparte dag. Beide ploegen stonden twee keer tegenover elkaar. Vanmiddag in de competitie op het veld en vanavond in het mooiste zaalvoetbaltoernooi van Nederland. Hoogeveen won beide duels: Vanmiddag met 2-1 en vanavond met 3-1. Lutten en DKB'44 liggen uit het toernooi.Twedo, SVBO zaterdag en Sleen bereikten in deze poule de volgende ronde. Voor DSC'65 en VIOS zit 2018 erop.Gramsbergen werd de meest scorende ploeg tijdens de voorronde met 29 goals in vier wedstrijden. Dat was vooral te danken aan Oldamster Boys. De onderlinge ontmoeting eindigde in 15-0 (ook de grooste overwinning van de avond). Oldamster Boys kreeg uiteindelijk 35 goals om de oren en eindigde op nul punten. Naast Gramsbergen plaatsten ook Mariënberg en Protos zich voor de kwartfinales. DOS'63 en Oldamster Boys zijn uitgeschakeld.Veel spanning in poule N, maar uitendelijk gingen de eerste drie ploegen door naar de kwartfinales: Rolder Boys, Beilen en Vitesse'63. Fit Boys leek Beilen uit het toernooi te stoten, maar verloor de laatste wedstrijd van het al uitgeschakelde Achilles 1894 zaterdag (5-2).HODO werd knap poulewinnaar met de volle buit: 12 punten. Toch werden drie van de vier duels maar met één goal verschil gewonnen. Als nummer 2 ging Pesse door, terwijl voor SCN, Tiendeveen en Hollandscheveld (dat met 4-3 verloor van HODO) Protos Weering ten einde is.DZOH bleef foutloos vanavond in de poule met SC Erica, VEV, Weiteveense Boys en Erica'86. SC Erica werd tweede in de poule met 9 punten. De overige teams pakten drie putnen en zijn klaar.Nieuw Buinen was na drie duels al zeker van de kwartfinale en mocht de laatste wedstrijd verliezen van Borger. De zaterdagvierdeklasser profiteerde daar dankbaar van en na het eerste punt in de competitie vorige week werd vanavond de volgende ronde van Protos Weering bereikt. Ook de nummer 3 in deze poule, HOC, bereikte de kwartfinale door in een rechtstreeks gevecht om die 3e plek met 6-0 te winnen van Gasselternijveen. Die club en ook EEC zijn klaar in het toernooi.Raptim bleef Germanicus voor in deze poule door het onderlinge duel met 1-0 te winnen. Toch had dat duel weinig meer om het lijf omdat beide ploegen daarvoor alles hadden gewonnen. KSC was the best of the rest in deze poule en bereikte dankzij een prima doelsaldo (+8) de volgende ronde. Dat lukte SVZ en Zandpol niet.Alcides, ZZVV en Zuidwolde bereikten de volgende ronde in het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi en deden dat in die volgorde. Het kampioenschap van Zuidwolde ging naar de zondagclub. ZZVV verloor met 3-2 van de dorpsgenoot. ZZVV verraste vervolgens hoofdklasser Alcides door met 2-0 te winnen. Balkbrug en Olympia'28 vervulden bijrollen in deze poule.