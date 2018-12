Drenthe Toen #16: Scheepvaart in Meppel en 'De Grup'

In de laatste Drenthe Toen-podcast van 2018 komt onder meer muzikant Bert Hadders aan het woord. Hij vertelt over zijn voorstelling 'De Grup'. Daarnaast praten we verder over de geschiedenis van de scheepvaart in Meppel met Herman Jansen van de historische vereniging. Zo komen we te weten waar de veerboten ooit begonnen. Ook vertelt luchtvaartjournalist Gerrit Boxem over de historische 'vliegwedstrijd' tussen potentiële kerstpost-vliegtuigen met in één vliegtuig de Drentse piloot Piet Soer uit Havelte.

Muzikant Bert Hadders trekt momenteel rond met het stuk 'De Grup'. Hij doet dat samen met de Duitser Otto Groote. Hadders vertelt over deze muzikale tijdreis waarin grenzen of het gebrek daaraan centraal staat. Ook komt het nummer 'Der zit gain schot in mie' van Hadders voorbij.In Old Neis leest Aaldert in oude kranten over kerstpakketten. Daaruit blijkt dat deze pakketten al even bestaan, want in een krant uit 1883 vindt hij een stuk over zo'n pakket voor 'slechts 1 gulden 25'.Ook in het archief hebben we een reportage over Kerst opgeduikeld. In het bandje uit 1978 worden stukken voorgedragen en wordt de RONO-luisteraars een fijne Kerst en een goed 1979 gewenst.Twee weken geleden voeren we mee met het stoomschip De Vereniging Drie naar de historische stoombootkade van Meppel. Deze week deel twee van die reportage waarin Herman Jansen van de historische vereniging Oud Meppel vertelt over waar de veerboten ooit begonnen. Namelijk in het centrum van Meppel.De Fokker 'Pelikaan' bracht begin jaren '30 de kerstpost naar de voormalige koloniën. Er ontstond wat discussie over met wat voor vliegtuig dat moest gebeuren. Er werd een wedstrijd gehouden tussen de Pander Postjager en de 'Pelikaan'. Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem vertelt over deze strijd en ook over de Drentse link in de persoon van Piet Soer. Hij maakte namelijk deel uit van de bemanning van de Pelikaan.In een reportage uit het RONO-archief geeft Hitjo D. Schut een lesje over de geestelijke gezondheid.Het gevangenismuseum Veenhuizen begint met 'Kolonie bij Nacht'. 's Avonds nemen de landlopers het gesticht weer in. Eventmanager Coby Luiting vertelt over dit evenement.Samen met Henk Luning gaan we weer op zoek naar dieren in de geschiedenis. Dit keer het Korhoen. Een dier dat door zijn smaak en het feit dat het makkelijk te vangen is, bijna uitgestorven is in Nederland.En we sluiten de podcast af met een verhaal van Wiebe Kruijer. Het verhaal wordt voorgelezen door Robbert Oosting.Bert Hadders - muzikantHerman Jansen - historische vereniging Oud MeppelGerrit Boxem - luchtvaartjournalistCoby Luiting - eventmanager van gevangenismuseum VeenhuizenHenk Luning - amateur-historicusSophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.