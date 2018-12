Liveblog: Nog weinig kansen bij FC Emmen - Willem II

VOETBAL - De laatste wedstrijd van FC Emmen in 2018 speelt de club op eigen veld tegen Willem II. Dat is een ontmoeting tussen de nummers 12 en 13 van de eredivisie.

FC Emmen staat 12e en heeft één punt meer dan de ploeg uit Tilburg. Opvallend is dat beide ploegen in uitduels beter presteren dan thuis. Op basis van de resultaten in uitduels staat Willem II op de 6e plek en FC Emmen op plaats 8. Op eigen veld boekte Emmen tot nu toe één zege: NAC Breda werd 10 november op de Oude Meerdijk met 2-0 verslagen.Volg hieronder FC Emmen - Willem II van minuut tot minuut of mis geen seconde van ons radioverslag vanuit het stadion