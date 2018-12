Deel dit artikel:













FC Emmen-huurling Suliman per direct terug naar Aston Villa Easah Suliman keert terug naar Aston Villa

VOETBAL - FC Emmen neemt per direct afscheid van Easah Suliman. De 20-jarige Engelse verdediger keert terug naar zijn geboorteland, waar hij onder contract staat bij Aston Villa.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De jeugdinternational kwam in Emmen niet verder dan drie korte invalbeurten en in totaal maakte hij in de eerste seizoenshelft slechts 9 minuten in de eredivisie.



FC Emmen-trainer Dick Lukkien sprak onlangs met de technische staf van Aston Villa en samen kwamen ze tot de conclusie dat een langer verblijf in Emmen niet zinvol is.



Op zoek

In de winterstop hoopt FC Emmen zich te versterken met een verdediger en een aanvaller. Bestuursvoorzitter Ronald Lubbers hoopt dat beide spelers begin januari mee op trainingskamp gaan naar Spanje.