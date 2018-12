Herdenking van oorlogsslachtoffers op Kerstavond

Op zeker zestien plekken in Drenthe worden morgen op Kerstavond kerstlichtjes geplaatst op oorlogsgraven.

Vorig jaar waren er in Drenthe ruim twintig initiatieven . Het idee om kerstlichtjes te branden bij oorlogsgraven begon in 2015 in het Friese Burgum. Inmiddels wordt er landelijk op zo'n driehonderd plekken hier aan mee gedaan.In Drenthe worden onder meer in Assen, Emmen, Ruinerwold, Dalen en Eelde op deze manier oorlogsslachtoffers herdacht.Onder meer de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe (SLO Drenthe) verzorgt de lichtjes op de graven. Volgens deze stichting zijn er nog altijd verschillende oorlogsgraven in Drnethe die geen lichtje krijgen op Kerstavond. SLO Drenthe roept mensen in onder meer Westerbork, Sleen, Diever, Gieten, Norg en Smilde op om ook daar op oorlogsgraven een kaarsje te branden.Bekijk hier de reportage van 2017 over kerstlichtjes op oorlogsgraven: