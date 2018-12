Kerkklok gaat weer ieder half uur luiden in Anloo

De kerkklok in Anloo gaat weer ieder half uur luiden. Vanaf 7 januari wordt het uurwerk teruggeplaatst in de toren van de Magnuskerk en start de proef voor een maand.

Dat heeft de Stichting Vrienden van de Magnuskerk besloten in overleg met omwonenden. In 2014 waren de inwoners van Anloo nog tegenstander van een klok die ieder half uur luidt.Het gerestaureerde torenuurwerk stond sinds 2014 op de begane grond in de kerk. Sinds kort is het weer bovenin de toren geplaatst, waar de eerste klok al in 1600 hing.