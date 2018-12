Doodgereden otter gevonden bij Meppel

Langs de A32 bij Meppel is dit weekend een dode otter gevonden. Het dier bleek daar te zijn doodgereden.

De otter werd gevonden door een vrijwilliger van Staatsbosbeheer. Hij meldt op Twitter dat het om een jong vrouwtje gaat.Volgens de melder is het de laatste tijd vooral raak in de provincie Overijssel. Daar zijn deze maand meerdere otters doodgereden. In Drenthe was de laatste melding van een doodgereden otter van begin dit jaar bij Veenhuizen.