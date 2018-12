Deel dit artikel:













Parelmoerwolken als kerstcadeautje? Een voorbeeld van een parelmoerwolk (foto: Wikimedia Commons)

Een witte kerst is uitgesloten voor Drenthe, maar op Kerstavond krijgen we boven Drenthe misschien wel een bijzonder natuurverschijnsel te zien.

Vlak na zonsondergang zijn er maandagmiddag en -avond mogelijk paarse of roze wolken te zien, zogenoemde parelmoerwolken.



Wat zijn parelmoerwolken?

RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag legt uit hoe dit cadeautje van de natuur ontstaat: "Dit heeft te maken met chemische reacties die plaatsvinden op een hoogte van ongeveer 25 kilometer. Maandag is de lucht op die hoogte bijzonder koud en dan daalt de temperatuur daar naar waarden rond -75 tot -80 °C. Bij die temperaturen condenseert het aanwezige vocht wel waardoor dunne wolkenflarden ontstaan. Deze wolken bestaan uit zeer kleine ijskristallen, salpeterzuur en soms uit zwavelzuur waardoor het zonlicht sterk wordt gebroken. Doordat het zonlicht een zeer lange afstand aflegt, kan een mooi kleurenspel ontstaan met vooral de kleuren paars en roze."



Wat zijn de kansen?

Weerman Roland van der Zwaag schat de kans dat we de parelmoerwolken boven Drenthe zien op zo'n veertig procent. "De kans om deze te zien is het grootst net na zonsondergang. Maandag gaat de zon onder om 16.19 uur. Als de kleuren er zijn dan zijn er wel opklaringen nodig. Gelukkig breekt maandag het wolkendek soms open", aldus Roland van der Zwaag.



De laatste keer dat boven Nederland parelmoerwolken te zien waren, is bijna drie jaar geleden.