Kapotte molen in Gieten: 'Het had erger gekund'

De schade aan de molen in Gieten is te overzien. Dat zegt molenaar Henk Wilms. Vandaag zou de molen 24 uur lang draaien als ludieke actie, maar dat feest ging niet door.

Een defecte halssteen, die de as draagt waar de wieken aan vast zitten, is de oorzaak dat de molen stilstaat.De steen zit helemaal bovenin de nok van de molen en is waarschijnlijk gescheurd doordat hij iets gekanteld is. Daardoor werd het gewicht van de as en de wieken (zo'n 10.000 kilogram) niet goed verdeeld. "Zoals ik het nu inschat zal er een nieuwe halssteen onder gezet moeten worden", legt Wilms uit. "Je moet een nieuwe steen maken. Maar het plaatsen van zo'n steen moet toch in een dag wel lukken."Het probleem is volgens de molenaar de tijd van het jaar. "We zitten net voor de kerstvakantie, dus ook de molenmakers hebben vakantie", vertelt Wilms. "We zullen na de vakantie zo spoedig mogelijk contact opnemen met hen, zodat ze gaan kijken hoe dit kon gebeuren."Wanneer de molen weer op volle sterkte draait, is nog niet bekend.