Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dames E&O komen tekort tegen Fortissimo De dames van E&O verliezen van Fortissimo met 22-25. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

HANDBAL - De handbaldames van E&O hebben vanmiddag de competitiewedstrijd tegen Fortissimo verloren. In eigen huis ging de ploeg uit Emmen met 22-25 onderuit.

Geschreven door Myon Padding

In de eerste helft kon de equipe van trainer Henk Smeenge aardig meekomen met de nummer vijf van de competitie. Met een 10-10 tussenstand gingen de teams rusten.



Kluts kwijt

E&O startte de tweede helft iets beter en pakte een kleine marge van twee doelpunten op Fortissimo. Daarna raakte de thuisclub toch de kluts kwijt. De gasten kwamen op gemakkelijke wijze en in een vlot tempo weer op gelijke hoogte. Reden voor Smeenge om een time-out aan te vragen om de rust terug in het team te krijgen.



Tekortkomingen

Naarmate de wedstrijd vorderde kwamen echter de tekortkomingen van E&O naar boven drijven. Slordigheden stapelden zich op en dat zorgde ervoor dat Fortissimo richting de slotfase van de wedstrijd verder uit kon lopen. Uiteindelijk werd de eindstand 22-25 en blijft E&O steken op acht punten.