Wolf mag sneller afgemaakt worden in aangepast Wolvenplan

Wolven mogen straks sneller worden afgemaakt wanneer de dieren bijvoorbeeld honden doden of goed beschermd vee aanvallen.

Dat staat volgens de Stentor in het nieuwe Wolvenplan van de provincies. Eerder mocht een wolf alleen worden gedood wanneer het mensen acuut in gevaar bracht.Nederlandse provincies werken in het Interprovinciaal Overleg (IPO) samen aan een wolvenplan, omdat de wolf terugkeert in ons land. Nu gaat het nog om enkele eenzame wolven, maar de verwachting is dat ook roedels wolven zich hier gaan vestigen. In het Wolvenplan staan onder meer afspraken over hoe we met het beschermde roofdier omgaan, maar ook wanneer boeren een vergoeding krijgen bij een aanval op het vee door het dier.Het bestuur van het IPO moet het Wolvenplan in januari definitief vaststellen.