Nagengast stoomt op naar koppositie in wereldbeker Bloemen voor Fleur Nagengast (foto: Telenet Fidea Lions)

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast heeft een geslaagde middag achter de rug in het Belgische Namen. De jonge renster uit Beilen eindigde in de veldrit als zestiende en greep de leiding in het wereldbekerklassement onder 23.









De overwinning in Namen ging naar Lucinda Brand. Het was haar tweede wereldbekerzege. Marianne Vos eindigde als tweede en verstevigde haar leidende positie in het algemeen klassement. Met Annemarie Worst als nummer drie in Namen kleurde het volledige podium oranje. Nagengast (20), uitkomend voor Telenet Fidea Lions, verzamelde in totaal 213 punten. De concurrentie hangt bij de Drentse aan het elastiek. De top drie staat namelijk binnen tien punten van elkaar. Nagengast schreef dit klassement een seizoen eerder op haar naam. Het betekende haar eerste grote prijs in de categorie vrouwen -23.De overwinning in Namen ging naar Lucinda Brand. Het was haar tweede wereldbekerzege. Marianne Vos eindigde als tweede en verstevigde haar leidende positie in het algemeen klassement. Met Annemarie Worst als nummer drie in Namen kleurde het volledige podium oranje.