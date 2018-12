Deel dit artikel:













Muzieklijst Harry's Blues zondag 23 december 2018

In Amerika is het geen uitzondering dat grote artiesten een kerstalbum uitbrengen. Zelfs topsterren als Eric Clapton en Joe Bonamassa schromen niet om hun interpretatie van Stille Nacht en Jingle Bells te brengen. Clapton doet dat met een nieuw album: Happy Xmas. Het album bevat bijna allemaal covers van bekende titels. Opmerkelijk is de versie van Jingle Bells, opgedragen aan de dit jaar overleden DJ Avicii.