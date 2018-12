Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kerststress op koopzondag vakkundig onderdrukt Niet iedereen had veel plezier in het inkopen doen (foto: RTV Drenthe)

De supermarkten in Meppel zijn vanochtend op deze gure koopzondag extra vroeg open gegaan. Het weer hield de klanten niet tegen. In de loop van de middag werd het steeds drukker toen ook de winkels in het centrum open waren.

Geschreven door Hielke Meijer

Naar verwachting wordt er deze week voor meer dan één miljard euro aan kerstboodschappen gedaan in Nederland. Vandaag en morgen zijn de drukste dagen.



In Meppel zorgen een paar koren voor een feestelijke stemming met het thema Songs in the City. Ook rijdt er een kerstman rond in een arrenslee op wielen.



André Kist is voorzitter van de koopzondagcommissie: "Dit is het laatste weekend waarin het gebeuren moet. Helaas doen de brillenzaken niet mee, maar ik denk dat het een kwestie van tijd is dat die ook op zondag open gaan. En je hebt natuurlijk de winkeliers die vanuit hun geloofsovertuiging niet mee doen. Maar het is gratis parkeren en de mensen weten dat en komen massaal naar de stad."



Uitstelgedrag

Samantha Broekert doet op het laatste moment nog wat inkopen. Ze heeft een tas vol cadeautjes. "We vieren kerst met mijn opa en oma, zwager en mijn oom. Ik heb wat last van uitstelgedrag, maar ik ben nu klaar. Ook het eten, alles is binnen. Mijn man kan gelukkig heel goed koken."



Kerstmagazine

In een supermarkt aan Het Vledder zoekt Margrita Swaak met een knipsel uit een kerstmagazine de ingrediënten bij elkaar. "Vandaag doe ik de voorinkopen en morgen de versprodukten. We houden het lekker klein met de kinderen samen. We doen warme en koude hapjes, lekker filmpje erbij en een wijntje. Ik ben nog helemaal relaxt."



Bedrijfsleider Sander van den Berg is super tevreden. "De vakken zijn goed gevuld en er zijn extra leveringen vanuit het distributiecentrum. Wij verkopen veel varkenshaasjes, beenhammetjes en gourmetschotels. Daarnaast gaan de kant en klare ovenschalen heel erg hard, net zoals de luxere vleesproducten."



Niet te moeilijk

Henri Nijenbrink had een etentje van de zaak op zaterdag. "Dan hoef je niet na te denken, hè", lacht hij. "Eerste kerstdag eten we met de familie en we hebben de taken goed verdeeld. Wij maken alleen een voorgerecht, een vleesplankje. Tweede kerstdag gaan we uit eten. En vandaag doen we ook niet moeilijk. Pizzaatje denk ik."