FC Emmen sluit historisch jaar af met nederlaag FC Emmen-doelman Kjell Scherpen is kansloos bij de 0-1 (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen heeft de eerste seizoenshelft afgesloten met een thuisnederlaag tegen Willem II. Na een ruststand van 0-1 wonnen de Tilburgers met 0-2.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de nederlaag zakt de Drentse club een plek op de ranglijst en gaat het de winterstop in op de 13e plaatst met 17 punten uit 17 duels.



En zo sluit FC Emmen het geweldige jaar 2018, waarin de club voor het eerst in de historie promoveerde naar het allerhoogste niveau, af met een kleine domper. Want het was niet best wat de Drentse club liet zien aan het eigen publiek.



Uit het niets

Willem II kwam vlak voor rust, eigenlijk uit het niets, op voorsprong door een treffer van Aras Özbiliz die geheel vrijstaand mocht scoren. Na rust verdubbelde Willem II-topscorer Fran Sol de score: 0-2. Twee goals en die vloeiden eigenlijik voort uit de enige twee mogelijkheden die de gasten kregen, want ook Willem II speelde niet groots en leek eigenlijk wel tevreden met een punt bij Emmen.



Pedersen

Op het moment van de 0-2 kwam 'de beul van FC Groningen', Nicklas Pedersen, binnen de lijnen. Dankzij hem werd Emmen nog wel twee keer gevaarlijk. Het eerste schot van de Deen, een half uur voor tijd, ging via Willem II-doelman Branderhorst naast en de kopbal, een kwartiertje later, belandde in de handen van de doelman.



