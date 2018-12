Dick Lukkien: Een 7 met een wrange smaak

VOETBAL - Balend stonden de spelers en ook trainer Dick Lukkien na afloop van het verloren duel tegen Willem II voor de camera's hun zegje te doen. De oefenmeester hoopte zijn elftal een 8,5 te kunnen geven als rapportcijfer voor de eerste seizoenshelft, maar het werd een 7.

Ik heb de spelers bedankt voor een fantastisch 2018. We zijn gepromoveerd en staan gewoon 13e in de eredivisie. Dat mogen we niet vergeten door deze wedstrijd. Dick Lukkien, trainer FC Emmen na de nederlaag tegen Willem II

"En dan ook nog eens een 7 met een wrange smaak, omdat er naar mijn gevoel toch wel een puntje in had gezeten vandaag. Maar het is zoals het is. Het was vandaag niet goed genoeg", aldus Lukkien. "Ondanks dat we meer momenten voor de goal hadden dan zij, verliezen we. Vlak voor rust zijn we niet scherp genoeg en kort na de pauze, vlak voordat we Nicklas Pedersen willen brengen, worden we geklopt in de omschakeling. Tja, zo'n wedstrijd was het."Ook Glenn Bijl had er de pest in. "We konden geen kansen creëren. Vooral voor rust speelden we de bal achterin wat rond en nauwelijks vooruit. Nadat de 2-0 viel en Pedersen erbij kwam kregen we wel wat mogelijkheden, maar als je de mogelijkheden die er komen niet benut dan krijg je meer en meer het gevoel dat die goal vandaag niet gaat vallen."Lukkien deelde na afloop in de kleedkamer, ondanks de teleurstelling, toch een compliment uit aan zijn ploeg. "Ik heb de spelers bedankt voor het kalenderjaar 2018. We zijn gepromoveerd naar de eredivisie en staan halverwege het seizoen gewoon op de 13e plaats in de eredivisie. Daar mogen we van genieten en vanaf 4 januari gaan we vol aan de bak voor de tweede seizoenshelft."Het liefst heeft Lukkien er dan twee versterkingen bij. De Drentse club gaat in ieder geval op zoek naar een doelpuntenmaker en een organisator achterin. "Die zoektocht verloopt niet gemakkelijk, maar ik hoop dat ze komen. Het liefst neem ik ze mee op trainingskamp naar Spanje. Dat zou het meest ideaal zijn."