Vandalen vernielen kerstversiering in centrum Emmen

Onbekenden hebben vrijdagnacht de kerstversiering in het centrum van Emmen vernield. Centrummanager Laurens Meijer dreigt met de beelden naar de politie te stappen.

"Sjonge jonge, wat waren jullie stoer vannacht", schrijft een geïrriteerde Meijer op Facebook. "Samen met de ondernemers in van Emmen Centrum werken we er hard aan om ons centrum zo mooi mogelijk te maken tijdens de feestdagen. Dat jullie het stuk moeten maken is in en in triest."De centrummanager zegt beelden van de vandalen te hebben. Als zij zich niet voor de kerstdagen melden, dan gaat Meijer aangifte doen.