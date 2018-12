Deel dit artikel:













Appartementen ontruimd in Hoogeveen na brand Drie appartementen moesten worden ontruimd nadat er brand uitbrak in een woning in Hoogeveen (foto: Persbureau Meter) De brandweer wist het vuur in de woning te blussen (foto: Persbureau Meter)

Bewoners van drie appartementen aan De Rietgans in Hoogeveen hebben vanavond hun woning moeten verlaten. In een naastgelegen appartement was brand uitgebroken.

De brandweer wist het vuur te blussen. Het is onduidelijk waardoor de brand ontstond.