'Enexis weigert zonnepanelen VV Nieuw-Buinen aan te sluiten op elektriciteitsnet'

Voetbalvereniging Nieuw-Buinen kan een bezuiniging door de aanleg van zonnepanelen voorlopig vergeten. De reden? Netbeheerder Enexis weigert de panelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet vanwege een capaciteitstekort.

Voor de voetbalvereniging is het een strop. Die heeft voor dit project subsidie aangevraagd en kan die op haar buik schrijven. Bovendien is de club hierdoor de komende drie jaar uitgesloten van het opnieuw aanvragen van de subsidie.Enexis kampt op verschillende plaatsen in Drenthe met een capaciteitstekort in het energienetwerk. Daardoor kunnen bijvoorbeeld wind- en zonneparken niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Hiervoor moet de capaciteit worden vergroot, maar daar gaat jaren overheen.Enexis werkt in de Drentse Veenkoloniën momenteel aan extra capaciteit op het net, maar daar kan VV Nieuw-Buinen niet van meeprofiteren. De extra capaciteit is volgens de Statenfractie van de PvdA al toegezegd aan commerciële projectontwikkelaars en windboeren. Hierover maakt de partij zich zorgen. Statenlid Peter Zwiers wil dat Gedeputeerde Staten hierover praat met de minister van Economische Zaken en Klimaat, om hiervoor een oplossing te zoeken.