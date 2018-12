Voorronde Protos Weering in Onze Club

VOETBAL - Het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi barste afgelopen zaterdag in alle hevigheid los. Honderd teams begonnen in 20 sporthallen aan editie 42 van het grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland.

De uitzending van Onze Club met de voorronde van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

In de uitzending van Onze Club zijn er beelden te zien vanuit vier sporthallen. We waren in Hoogeveen, waar de twee finalisten van vorig jaar elkaar ontmoetten (Elim en Noordscheschut), Emmen, Zwartemeer en Beilen.