Inwoners Steenwijksmoer tegen nog groter zonnepark

Inwoners van Steenwijksmoer zijn fel tegen de uitbreiding van het zonnepark bij het dorp. Op dit moment is er 29 hectare bij het dorp vergund voor een zonnepark, maar als het aan de gemeente Coevorden ligt, komt daar nog 29 hectare bij.

Dat zou betekenen dat bij het kleine dorp bij Coevorden met 58 hectare het grootste zonnepark van ons land komt te liggen. Dat stuit de inwoners tegen de borst.Met de 21 hectare aan het Dwarspad en de 8 aan de Nieuwe Dijk die nu bestemd zijn voor een zonnepark, hebben de inwoners geen probleem. Maar dat het terrein aan de autoweg N34, pal naast het dorp, mogelijk ook zonnepark wordt, stuit op verzet."De zonneparken tasten in ernstige mate de zeer gewaardeerde landschappelijke leefomgeving rondom Steenwijksmoer aan en gaan ten koste van goede landbouwgrond", aldus inwoners.Ze zijn een petitie gestart tegen de plannen van de gemeente. In de tekst staat onder meer dat omwonenden en belanghebbenden vinden "dat met de inmiddels vergunde 29 hectare aan zonneparken de grens is bereikt. De gemeente Coevorden heeft de ambitie om 100 hectare aan zonneparken te realiseren, waarvan Steenwijksmoer nu al 29 hectare voor haar rekening neemt. Genoeg is genoeg!"Afgelopen zaterdag is de petitie online gezet. Hij is ruim 260 keer ondertekend.