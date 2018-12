Meer dan tien geïnteresseerden in failliete De Buurtzuster

Meer dan tien overnamekandidaten hebben zich gemeld voor de failliete thuiszorgorganisatie De Buurtzuster in Roden. Dat zegt curator Jeroen Reiziger.

Vorige week verklaarde de rechtbank in Assen de organisatie failliet. Met de ruim tien geïnteresseerden is de curator nu in gesprek. ''Het proces moet zorgvuldig, maar wel zo snel mogelijk,'' laat Reiziger weten.Bij het bedrijf werken 112 mensen, verdeeld over locaties in Zuidlaren en Gieten. Met de medewerkers worden gesprekken gevoerd. ''Het nieuws kwam niet helemaal onverwacht'', zegt Reiziger.De zorg aan cliënten gaat ondertussen gewoon door. Hoe lang het nog duurt voor er een akkoord is met één of enkele overnamekandidaten, is nog niet bekend.