Gewonde bij botsing op kruising in Assen Botsing tussen twee auto's op een kruising in Assen (foto: Persbureau Meter)

Twee auto's zijn aan het einde van de ochtend in Assen op elkaar gebotst in Assen. Dat gebeurde op de kruising van de Selma Lagerlöflaan en Maria in Campislaan.

Eén inzittende raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn letsel is niks bekend. Door de botsing raakten beide auto's beschadigd.



De politie doet onderzoek op de plek van het ongeval.