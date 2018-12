'Haarscherpe beelden van vandalen in centrum Emmen'

De mannen die afgelopen weekend een deel van de kerstversiering in Het Oude Centrum in Emmen vernielden, hebben zich nog niet gemeld. Dat zegt centrummanager Laurens Meijer.

Meijer plaatste een screenshot op Facebook van twee mannen die de grote kerstboom bij Jan van Peer (hoek Hoofdstraat/Derksstraat) aan het vernielen waren, maar daar bleef het volgens hem niet bij. "In totaal zijn er zo'n vijftien bomen vernield, sommige waren door ondernemers zelf versierd. Eentje vonden we bijvoorbeeld terug op een bushokje."In totaal gaat het om zes mannen, zegt Meijer. "Als ze zich vanmiddag niet melden, ga ik aangifte van vernieling doen. Het moet niet moeilijk zijn ze te vinden, want de camerabeelden zijn haarscherp. Je kunt er bijna pasfoto's van maken."Het schadebedrag is niet zo interessant, vindt de centrummanager. "Dat valt wel mee, maar het gaat me om het principe dat ze het stukmaken." In zijn Facebookbericht, noemt hij dat 'in- en intriest'.