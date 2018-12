Deel dit artikel:













BLØF komt naar het Hello Festival Het hoofdpodium tijdens een eerdere editie van Retropop (foto: archief RTV Drenthe)

De Zeeuwse band BLØF is de openingsact van het Hello Festival in Emmen. De band is op zaterdag 8 juni te zien op het hoofdpodium.





Het Hello Festival, voorheen Retropop, is op 8 en 9 juni. BLØF trad in 2016 ook al eens op bij de Rietplas in Emmen.Eerder strikte het festival onder andere Lenny Kravitz, Daniël Lohues, Golden Earring en de Britse singer-songwriters Paul Carrack en Midge Ure.Het Hello Festival, voorheen Retropop, is op 8 en 9 juni.