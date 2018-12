Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kids 'solliciteren' om in Kinderraad Wildlands te komen Kinderen leggen hun plannen voor aan de jury van Wildlands (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret) Met moodboards worden de plannen ondersteund (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

"Ik vind de soepschildpadden zo leuk, maar ik kan ze niet goed zien. Daarom zou ik een glazen dak op het bassin willen, zodat ik ze van bovenaf kan bekijken", aldus Stan. Hij kan zijn plan goed uitleggen aan de hand van een zelfgemaakt maquette. Van Lego, dat wel.

Geschreven door Marjolein Lauret

Stan is één van de twintig kinderen die vandaag mag meedenken over de toekomst van Wildlands in Emmen. Misschien komt hij dan in de Kinderraad. Een groep van tien kinderen blijft na vandaag over: zij mogen dan vier maal per jaar met de directie brainstormen over de ontwikkelingen in het park.



'Mooiste bloes aan'

Vandaag mag elk kind een korte presentatie houden, een zogenaamde 'pitch'. Met moodboards, maquettes en tekeningen wordt hun idee inzichtelijk gemaakt. Spannend is het wel, vindt Daniël. "Maar ik heb mijn mooiste bloes aangetrokken, dus het komt vast goed. En meer dan mijn best doen, kan ik toch niet", besluit hij wijs.



Tips

Interim-directeur Erik van Engelen zit in de vier-koppige jury. Hij luistert en kijkt goed naar de kinderen en stelt af en toe een kritische vraag. "Deze ideeën zijn echt superleuk en mooi om te krijgen, zo voor kerst", aldus Van Engelen. "Er zit ook echt goede tips tussen. Zo ben ik bijna twee meter lang, maar het blijkt dat vooral de kleinere kinderen dieren niet goed kunnen zien. Daar gaan we echt wat mee doen."



"De Kinderraad is zeker van toegevoegde waarde voor ons", aldus Van Engelen. De kinderen mogen met ideeën komen die we wellicht uitwerken, maar ook onze eigen plannen kunnen we toetsen aan de Kinderraad. Het werkt twee kanten op."



Roggen weer terug

Opvallend is dat veel kinderen tijdens hun presentatie graag de roggen weer terug willen. "Net zoals in de oude dierentuin", zegt de 8-jarige Daniël. Hij maakte een plan om het mogelijk te maken ook de roggen te kunnen aaien. "Daar moeten we het maar eens over hebben", lacht Van Engelen.



Na vandaag gaat de jury in beraad. Zij kiest uiteindelijk tien kinderen uit. "Dat is misschien nog wel het moeilijkste", verzucht Van Engelen. "Kinderen kiezen is niet moeilijk; kinderen teleurstellen is dat wel."



De Kinderraad wordt op 9 januari geïnstalleerd.