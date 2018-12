Zoek het uit! - Hoe ging het eerste jaar?

Het jaar loopt op zijn einde en dat betekent dat onze rubriek Zoek het uit! ook al weer een jaar bestaat! In dit jaar hebben we veel vragen van jullie binnen gekregen, en ons best gedaan er zo veel mogelijk uit te zoeken.

In totaal zijn er 436 vragen ingestuurd naar de redactie . Hiervan hebben we er 63 weten te beantwoorden ​Jullie mochten het afgelopen jaar elke maand een vraag kiezen. Op alle stemrondes samen is meer dan 16.000 keer gestemd. Er kon gestemd worden via onze website , op de app en op Facebook Het merendeel van de vragen ging over de betekenis van plaatsnamen en straatnamen. Hier hebben we dan ook een serie van gemaakt in de zomer! Verder gingen de ingestuurde vragen vooral over de geschiedenis van Drenthe, Drentse natuur en cultuur.Er komen ook regelmatig vragen binnen die best leuk zijn, maar eigenlijk te gemakkelijk om een heel item of bericht er aan te wijden. Daarom hier een aantal van deze vragen snel beantwoord:Deze zijn erop geschilderd voor de verkeersveiligheid. Zo zijn de bomen in het donker beter zichtbaar voor automobilisten.Kamp Westerbork, overigens nog voor de oorlog gebouwd, ligt vlakbij Hooghalen. Inderdaad best een eindje van het dorpje Westerbork! Maar in die tijd heette de gemeente ook Westerbork, en daar is het kamp naar vernoemd.Het is Drenthe mét een H. Vroeger mocht het nog allebei, maar tegenwoordig wordt alleen met H officieel goed gerekend. De H zou er tussen zijn gezet omdat het anders teveel op Twente zou lijken.Vanwege Bartje!Dat torentje moet het kasteel van Coevorden voorstellen, van waaruit de burggraven van Coevorden namens de bisschop van Utrecht de wet handhaafden.Er zijn dus het afgelopen jaar veel vragen ingestuurd, en we zijn er nog lang niet klaar mee! Dus heb jij nou ook een vraag waarvan je denkt: Hoe zit dat eigenlijk? Stuur hem dan in!