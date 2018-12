Deel dit artikel:













Sportcast #20: Openhartige Dick Lukkien te gast

In deze laatste Sportcast van dit jaar schuift FC Emmen-trainer Dick Lukkien aan. Hij blikt terug op het succesjaar van Emmen, met als hoogtepunten de promotiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam en de 2-1 winst in Groningen. Uiteraard wordt vooruitgeblikt op de tweede seizoenshelft. Blijft FC Emmen in de eredivisie? De 46-jarige trainer denkt van wel en ziet zijn ploeg op de 14e plaats eindigen. Dat gaat mogelijk gebeuren met aanvaller Michael de Leeuw, die al een gesprek heeft gehad met de club. Lukkien heeft het ook over zijn toekomst: het liefst wil hij ooit trainer worden in Duitsland.

Gasten

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)

Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)

Dick Lukkien (trainer FC Emmen)



Presentatie

Leo Wassing



