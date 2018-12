Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit is er tijdens de Kerst te zien en te horen op RTV Drenthe Kerst bij RTV Drenthe (foto: Pixabay)

Nieuws, muziek van Henk Wijngaard en de Woudrukkers en Kerst met de Zandtovenaar. RTV Drenthe heeft een speciale programmering tijdens de kerstdagen. Hieronder is het volledige overzicht.

TV Drenthe

Kerstavond

17.00 uur: Drenthe Nu met het dagelijkse nieuws.

17.10 uur: Jongens van het noorden met Henk Wijngaard en de Woudrukkers. Een intiem concert met een emotioneel randje.

18.35: Rubens kerstclips-show.



Eerste Kerstdag

17.00 uur Drenthe Nu met het dagelijkse nieuws

17.10 uur Herhaling van Kerst in Emmen. Een herhaling van het kerstconcert van vorig jaar vanuit centrum Emmen, met de Koninklijk Militaire Kapel Johan Willem Friso uit Assen én een kerstverhaal van Harm Dijkstra.

18.05 uur Rubens kerstclips-show



Tweede Kerstdag

17.00 uur: Drenthe Nu met het dagelijkse nieuws.

17.10 uur: Kerst met de Zandtovenaar in Meppel. KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum vertelt het kerstverhaal. Zandtovenaar Gert van der Vijver brengt dit verhaal tot leven door de zandtekeningen. Het programma werd opgenomen op het Kerkplein in Meppel.



Radio Drenthe

Luister ook naar een speciale kerstuitzending op Radio Drenthe.



Eerste kerstdag

08.00 uur Kerst Veur de Preek: Aaldert Oosterhuis

09.00 uur Drenthe Nu Nieuws

09.10 uur Opmaot: Herma Stroetinga

10.00 uur Pollings passie: Jans Polling

12.00 uur Drenthe Nu Nieuws

12.10 uur Kerstconcert: Aaldert Oosterhuis

13.00 uur Kerstmuziekmix

18.00 uur Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen

19.00 uur Alles Plat

20.00 uur Drenthes Muziekmix



Tweede Kerstdag

09.00 uur Drenthe Nu Nieuws

09.10 uur Met Anouk door de morgen

12.00 uur Drenthe Nu Nieuws

12.10 uur Volkooren met Ruben Kooren

18.00 uur Muziek voor Volwassenen met Johan Derksen

19.00 uur Alles Plat

20.00 uur Drenthes Muziekmix