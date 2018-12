Meppeler krijgt in hoger beroep drie jaar en tbs voor verkrachting

Een 31-jarige man uit Meppel is voor een gewelddadige verkrachting in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 16.000 euro betalen, bepaalde het hof in Leeuwarden.

De Meppeler verkrachtte de vrouw op de avond van 12 december vorig jaar in haar eigen huis in de stad. Daarbij kneep hij ook hardhandig haar keel dicht. Volgens het hof is dat poging tot zware mishandeling. De vrouw raakte zwaar getraumatiseerd.De rechtbank veroordeelde de man nog tot tbs met voorwaarden , een lichtere vorm van tbs. Het hof ging daar niet in mee. Dat vindt dat de man tbs met dwangverpleging moet krijgen na zijn celstraf, onder meer omdat hij al eerder is veroordeeld vanwege een verkrachting. De man heeft bovendien een persoonlijkheidsstoornis.Uit onderzoek blijkt dat de kans dat de Meppeler zonder behandeling in herhaling valt, groot is. Om de maatschappij tegen hem te beveiligingen vindt het hof de zwaarste vorm van tbs de beste voor de man.Hij had ook nog elf maanden van een oude straf openstaan. De Asser rechtbank oordeelde in juni dat hij die straf alsnog moet uitzitten. Het hof is het daar niet mee eens en wees die eis van justitie af.