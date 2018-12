'Een drone kan nare dingen veroorzaken'

Vliegtuigen die niet meer mogen vliegen omdat er drones in de buurt zijn, op de Londense luchthaven Gatwick hadden ze hier vorige week last van. Bij Groningen Airport Eelde starten ze volgend jaar juist een proef om met drones op het vliegveld te vliegen. Het vliegveld is aangewezen als proeflocatie.

Egbert Swierts van stichting DroneHub Groningen Airport Eelde legt uit dat er ook een keerzijde aan het gebruik van drones zit.''Dit heeft invloed op de bewustwording over drones. Dus dat een drone ook nare dingen kan veroorzaken. Dit is een van de dingen waar wij bij stichting DroneHub mee bezig zijn. Zo klopte er een ondernemer bij onze stichting aan die bezig is met een detectiesysteem om drones op te sporen. Bijvoorbeeld om gebouwen of gebieden te beveiligen. Denk aan gevangenissen of natuurgebieden.''"Met auto's heb je dit ook. Zo zie je op kerstmarkten dat busjes of auto's hier op een kerstmarkt inrijden. Daar plaatsen we dan bijvoorbeeld betonblokken. Dit kan niet in de lucht. Hier moet je het meer zoeken in de technische oplossingen. In de lucht wordt er vooral gekeken naar de frequenties. Je wil dan de verbinding tussen de grond en de lucht onderscheppen.''''Ja, we zijn de eerste luchthaven waar met drones geëxperimenteerd gaat worden, maar ook waar we zo'n detectiesysteem gaan testen.''''Op dit moment is het heel lastig om dat te traceren. De meeste drones hebben geen registratie. Er zijn wel plannen om alle drones verplicht te laten registreren. Sommige toestellen hebben een serienummer. Maar dan is het nog wel even uitzoeken waar de drone dan gekocht is en wie de eigenaar is.''Drones zijn onbemande kleine vliegtuigjes. Vaak gebruikt voor het maken van foto- en filmopnames. Maar ze kunnen ook worden ingezet voor bijvoorbeeld inspecties van windmolens op zee. Dat is efficiënter en goedkoper dan op andere manieren. Er zijn ook grotere exemplaren die worden gebruikt door Defensie om verkenningsvluchten uit te voeren.