Steeds meer oorlogsgraven in Drenthe krijgen kerstlichtje

Het aantal oorlogsgraven dat in Drenthe op Kerstavond middels een kaarsje in het licht wordt gezet, is in korte tijd flink gegroeid.

Dat zegt voorzitter Rob Wethly van de Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe (SLO Drenthe), die zorgt voor de lichtjes op de graven om zo de oorlogslachtoffers te herdenken.Gisteren was nog sprake van zo'n zestien plekken in onze provincie waar een oorlogsgraf een kaarsje bijgezet krijgt op Kerstavond. Na een oproep van de SLO Drenthe, onder meer via RTV Drenthe , is dat aantal behoorlijk gestegen. Zo kreeg de SLO bericht vanuit Westerbork, Sleen, Diever en Gieten dat ook daar het licht ontstoken wordt.Het idee om kerstlichtjes te branden bij oorlogsgraven begon in 2015 in het Friese Burgum. Inmiddels wordt daar landelijk op zo'n driehonderd plekken aan meegedaan. Volgens Rob Werthly, die zelf altijd een lichtje ontsteekt op de oorlogsgraven in Schoonebeek, waren er in Drenthe op dit gebied nauwelijks initiatieven.Nu krijgen bijna alle oorlogsgraven in onze provincie een kaarsje. Enkel die in Smilde en Norg moeten het dit jaar nog zonder doen. Rob Werthly hoopt met de kaarsjes op de graven meer aandacht voor de oorlogsslachtoffers te krijgen. Hij maakt ook foto's van de graven met kaarsje en stuurt die naar nabestaanden van de slachtoffers.