'Michael de Leeuw past uitstekend bij FC Emmen'

VOETBAL - FC Emmen heeft Michael de Leeuw bovenaan het wensenlijstje staan van versterkingen in de winterstop. De 32-jarige aanvallende middenvelder, wiens contract bij Chicago Fire op 31 december afloopt, voerde vorige week al een gesprek met de Drentse club.

Ik weet als geen ander hoe Michael het best tot zijn recht komt. Ik denk dat dat heel prettig is voor hem. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

"Hij was vorige week op het stadion en ja, het was een zeer positief gesprek. We gaan er alles aan doen en ik hoop dat het lukt", laat FC Emmen-trainer Dick Lukkien weten in de Sportcast van RTV Drenthe.De Leeuw speelde in Nederland voor Veendam, De Graafschap en FC Groningen en vertrok in 2016 naar Amerika. In 269 competitieduels bij die vier clubs scoorde De Leeuw 105 keer."Hij past heel goed bij FC Emmen", vervolgt Lukkien. Hij wil vlakbij Groningen gaan wonen en zoekt een club in Nederland. Hij heeft een klik met Anco Jansen en ik denk dat hij ook veel heeft aan een spits als Nicklas Pedersen. Ik denk dat hij bij ons het best tot zijn recht komt als aanvallende middenvelder. Daarnaast ken ik hem persoonlijk goed en weet als geen ander hoe hij het best tot zijn recht komt. Dat is voor een speler, lijkt me, heel erg fijn."FC Emmen hoopt De Leeuw nog voor het trainingskamp naar Spanje vast te leggen. "Dat is kort dag, maar de club doet er alles aan om het voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk wel het meest ideale plaatje voor een versterking. In Spanje kan hij op de meest ideale manier aan de groep wennen en andersom", aldus Lukkien.Daarnaast hoopt de Drentse club een verdediger met leidinggevende capaciteiten aan de selectie toe te voegen. Lukkien: "Dan denk je al snel aan een ervaren speler, maar aan de andere kant kan je ook een geboren leider zijn. Kijk maar naar De Ligt bij Ajax."