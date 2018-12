De kapotte pui van het Drenthe College in Emmen (foto: Facebook politie Zuidoost-Drenthe)

Een deel van de glazen gevel van het Drenthe College aan het Stadionplein in Emmen is afgelopen nacht vernield.

De politie vermoedt dat er sprake is van opzet of dat de gevel is geramd door een auto. Op Facebook doet de politie een oproep aan getuigen om zich te melden.