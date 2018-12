Weinig wintervoer, maar de koeien eten gewoon door

Boeren hebben een zwaar jaar achter de rug vanwege de droogte.

Sommige boeren waren meer geld kwijt aan beregenen, terwijl andere boeren juist weer minder opbrengst hadden omdat ze niet mochten beregenen. Veel boeren konden amper een voorraadje wintervoer aanleggen voor hun dieren. Zoals melkveehouder Eline Vedder uit Ruinerwold."Dit is niet ons eigen voer, dit hebben we aangekocht. Dat doen we niet ieder jaar, maar dit jaar hebben we niet genoeg van ons eigen land kunnen halen. We hebben besloten om voor de koeien die geen melk geven, graszaadhooi aan te kopen. Koeien die melk geven hebben voer nodig met veel energie en koeien die geen melk geven hebben minder behoefte daaraan en voor die koeien is graszaadhooi goed genoeg," zegt Vedder.Ook de wintervoorraad voor haar paarden, gaat nu al naar de koeien. "We moeten nog extra hooi inkopen voor de paarden. Want het lastige is dat je koeien niet op rantsoen kunt zetten. Ze slapen maar twintig minuten per dag en hebben dus heel veel tijd om te eten," aldus Vedder.De schade is duizenden euro's. Landelijk gezien hebben melkveehouders dit jaar de helft minder inkomen in vergelijking tot vorig jaar. "Het jaar is nog niet helemaal afgelopen. Dus de accountant moet er ook nog naar kijken. Maar het past wel bij het gevoel dat we hebben over afgelopen jaar. Al houd ik nog een beetje hoop dat het meevalt," zegt ze.Als voorbereiding voor nieuwe periodes van droogte, kijkt de boerin naar andere gewassen voor de koeien. "Koeien houden van gras, dus daar kom je niet onderuit. Maar mogelijk kunnen we een grassoort vinden die goed tegen droogte kan, en goed bestand is tegen natte omstandigheden. Je moet gewassen hebben die solide zijn," besluit Vedder.