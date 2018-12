Deel dit artikel:













Dagelijkse regenbui kan laag grondwaterpeil niet meer herstellen Bij deze stuw loopt het water er in deze tijd normaal gesproken overheen (foto: RTV Drenthe) Bij de Ericasluis wordt iedere dag nog steeds 30 miljoen liter water Drenthe in gelaten (foto: RTV Drenthe) Bij het Bargerveen (foto: RTV Drenthe)

Het grondwaterpeil is nog steeds niet weer hersteld na de droogte van afgelopen zomer. Sterker nog: we beginnen volgend voorjaar sowieso met een achterstand.

"Hier bij deze stuw in het Bargerveen bij Zwartemeer is goed te zien hoe laag het water staat. Het water stroomt hier normaal gesproken overheen rond deze tijd van het jaar. Maar nu staat er helemaal geen water. Het water staat een meter lager dan normaal," zegt Stefan Kuks, watergraaf bij het Waterschap Vechtstromen.



Sinds 1976 is het in Drenthe niet meer zo droog geweest. Bij de Ericasluis is afgelopen zomer 85 miljard liter water Drenthe in gepompt uit het IJsselmeer. Normaal is dat 25 miljard liter. Dat pompen gaat nog steeds door. "Het is een heel uitzonderlijke situatie. Want normaal gesproken moeten we water het gebied uitpompen in de winter en nu pompen we dagelijks nog steeds 30 miljoen liter water Drenthe binnen," aldus Kuks.



Sinds augustus waren tweehonderd dagen regen nodig om de grondwaterstand weer op peil te krijgen voor komend voorjaar. Maar die regen kwam niet. Die achterstand wordt nu niet meer ingehaald. De watergraaf is daar bezorgd over. "Volgend jaar beginnen we sowieso met een achterstand. En krijgen we dan nog zo'n droge zomer als vorig jaar, dan gaat het nog veel drastischer uitpakken dan we dit jaar hebben beleefd," legt hij uit.



Om de gevolgen te beperken gaan de waterschappen samen met natuurorganisaties en boeren proberen het grondwater beter vast te houden.