Bibliotheek Nieuw-Amsterdam vindt nieuw onderkomen De verbouwing start waarschijnlijk aankomende zomer (foto: Pixabay)

De Openbare Bibliotheek in Nieuw-Amsterdam verhuist naar Oldersheem, waar eerder een zorgcentrum in zat.

Na jaren overleg heeft de gemeente Emmen besloten om in te stemmen met de verbouwing van Oldersheem. Daar komen nu de bibliotheek en dorpshuis De Schalm in te zitten.



De verbouwing van het pand start naar verwachting in de zomer van 2019. De oplevering volgt een jaar later.