Jagen voor het kerstdiner: 'Het is niet alleen maar schieten' De jagers jaagden naar wild in Valthermond (foto: Martijn Klungel/RTV Drenthe)

Jagers Rikus Schepers en Lennart van Rees waren vanochtend druk bezig met het zoeken naar een stuk vlees voor het kerstdiner. Uiteindelijk hebben ze een eend geschoten, maar dat gaat niet zomaar, zeggen de jagers.

Geschreven door Martijn Klungel

Jachtgebied

Schepers laat zijn jachtgebied zien, een stukje land achter een boerderij. Hij benadrukt dat jagen niet alleen maar het schieten van dieren is. "Dit is een akker dat is aangelegd om de wildstand te verbeteren", legt Schepers uit. "Er worden hier zonnebloemen en andere plantjes aangelegd ter bevordering van het wild."



Met honden proberen de jagers wilde dieren te vinden. Enthousiast springen ze door het veld op zoek naar een fazant. "Ze hebben wat in de neus", zegt Schepers. Maar voorlopig is er nog niks te zien.



Predatie

In Drenthe zijn bijna 1.300 mensen met een jachtakte. "Wij als jagers proberen de predatie kort te houden", vertelt Lennart van Rees van de Koninklijke Jagersvereniging. "Dit betekent dat we vossen afschieten, omdat zij jonge fazanten en hazen eten. Door vossen te verjagen geef je al die jonge dieren een grotere kans op overleving."



Een zwerm eenden

Beide jagers lopen nog steeds door het veld. Opeens vliegt er een groep eenden over het land. Lennart kijkt op en richt zijn wapen naar een eend die zich afzondert. Een harde knal echoot door het landschap en de eend valt neer.



"Wild is hartstikke duurzaam. Een beter stukje vlees is eigenlijk niet te verkrijgen in Nederland", vertelt van Rees. Wat hij met de eend gaat doen? "Opeten", zegt hij enthousiast.