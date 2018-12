Nieuwe start voor laatste bewoner van De Brink-Akker in Wijster

Het was een heftig jaar voor de cliënten van de beschermde woonvorm De Brink-Akker in Wijster. De beschermde woonvorm waar mensen met een licht verstandelijke beperking of depressie wonen, werd dit jaar na veel ophef gesloten en failliet verklaard. Over een paar dagen vertrekt de laatste bewoonster.

"Heel veel bewoners hebben hier hun leven opgebouwd en dat wordt in één keer afgebroken. Ze zijn kwetsbaar bij veranderingen, en dat is nu juist gebeurd”, vertelt bewoonster Karina die er na twaalf jaar gewoond te hebben, vertrekt.Rond het jaar 2000 begon De Brink-Akker in Wijster als particuliere dierentuin. In de volksmond stond de zorginstelling daarom ook bekend als de ‘apenboer van Wijster’. Apen, walibi’s, bijzondere vogels, je kon het zo gek niet bedenken of je kon het vinden in de achtertuin van oprichter Nico Ritsma.Later in 1982 startte Ritsma de beschermde woonvorm en gingen de overgebleven dieren veel voor cliënten betekenen. “Het grootste gedeelte van de dierentuin was voor mijn tijd, maar het is wel mede door deze dierenweide geweest dat ik heb ontdekt graag met dieren bezig te zijn", vertelt Karina. "Ik kijk ondanks afgelopen jaar heel positief terug op De Brink-Akker. De dieren hebben me over veel drempels heen geholpen.”De exotische dieren, die Ritsma rond had lopen, verdwenen na verloop van tijd omdat het te veel energie kostte en de jaren begonnen te tellen bij de voormalig eigenaar. De focus kwam op de zorg van de cliënten te liggen en tot 2015, toen de zorg naar de gemeente werd overgeheveld, keek bijna niemand naar de beschermde woonvorm om.Na een vernietigend inspectierapport grepen samenwerkende gemeenten uit de provincie (Assen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Aa en Hunze en Noordenveld) afgelopen zomer in. Zij hielden die toezicht op de instelling. Ze keurden de kwaliteit van de zorg en het verbeterplan van de instelling af en zagen een direct gevaar voor de veiligheid van bewoners. Twaalf van de dertien cliënten vertrokken op aandringen van de gemeenten uit de zorginstelling. Alleen bewoonster Karina bleef achter op het terrein. Ze vertikt het om nieuwe woonruimte te zoeken.“Het mag niet zo zijn dat als je niks buiten de wet doet, de huur altijd op tijd betaalt, toch je huis uit moet.” Ze besluit per direct haar zorg op te zeggen. “Ik voelde me op dat moment zo machteloos. Ik had door dat zolang de wmo in mijn leven zou blijven, ik op dit soort dingen zou blijven stuiten en dat wilde ik niet. Ik wil niet dat iemand anders met zijn macht gaat bepalen waar ik moet wonen zonder dat er geluisterd wordt naar mij.”Ze ziet de andere bewoners vertrekken. Alleen enkele dieren zoals de huiskatten zijn achtergebleven. Het is nu leeg, erg leeg. De 22 kamers staan er leeg bij. “In het begin vond ik het hartstikke fijn om even alleen te zijn, later werd dat natuurlijk wel anders. Er gebeurden ook dingen met familie waarmee ik graag begeleiding had gehad.”De directrice zegt te betreuren hoe de dingen zijn gelopen, maar ondertussen te accepteren dat De Brink-Akker niet langer bestaat. “Ik heb me er nu bij neergelegd, ik heb hard gevochten maar ik trok het niet langer. Ik heb nog wel contact gehad met de meeste cliënten. Met sommigen gaat het goed in hun nieuwe omgeving, maar anderen vinden hun nieuwe plek vreselijk en vallen terug in bijvoorbeeld hun verslaving. Dat vind ik erg moeilijk om te zien.”Karina woont er nog tot januari. Dan krijgt ook zij een nieuwe plek, wederom zonder zorg. Zorginstelling Oranjeborg heeft het hoogste bod gedaan op de exploitatie, het pand en de spullen. Wanneer zij intrekt is afhankelijk van de gemeente. Karina kijkt inmiddels uit naar een nieuwe plek. “Het is een nieuwe start, wat mijn eigen keuze is geweest. Alleen in die start zit geen zorg en daar moeten we nog over touwtrekken.”