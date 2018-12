Arrenslee uit de negentiende eeuw weer 'zo goed als nieuw'

In museumboerderij de Karstenhoeve in Ruinerwold is sinds kort een compleet gerestaureerde arrenslee uit de negentiende eeuw te bewonderen.

De slee stond sinds 1950 in de opslag van het Drents museum en is na een opruimbeurt naar de Karstenhoeve gekomen. Daar is hij het afgelopen jaar opgeknapt door Albert Slomp en Yzo Ypey."We hebben alles onder handen genomen", vertelt Ypey. We hebben de slee en het bakje gescheiden en toen alle onderdelen uit elkaar gehaald. Alle spijkergaten zijn uitgefreesd en de slee is onderdeel voor onderdeel weer gerestaureerd. We hebben een klein beetje nieuw hout gebruikt, maar dat is met beleid gedaan."De arrenslee komt oorspronkelijk uit Friesland. "Hij werd vroeger gebruikt door mensen die dermate welgesteld waren om er 's winters sneeuwpret mee te hebben. Het was geen transportmiddel", aldus Ypey.De Karstenhoeve in Ruinerwold is sinds 1953 een museum. De collectie bevat onder meer zes koetsen die door boeren in de omgeving werden gebruikt. "De arrenslee past daar goed bij", zegt Ypey, "want we laten zien hoe mensen zich vroeger vervoerden over de weg en over sneeuw en ijs."