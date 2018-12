Deel dit artikel:













Schuur in Zandpol in lichterlaaie Schuurbrand in Zandpol (foto: Van Oost Media) Schuurbrand in Zandpol (foto: Van Oost Media) Schuurbrand in Zandpol (foto: Van Oost Media)

Aan de Mulderstraat in Zandpol vatte vanavond een schuur achter een woning vlam. Er vielen geen gewonden.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer had de brand snel onder controle. De schuur kan als verloren worden beschouwd.