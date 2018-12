Wat is er met Kerst te doen in Drenthe?

Nog geen plannen deze Kerstdagen en toch zin om even wat te ondernemen? Wij zetten een aantal kerstactiviteiten voor je op een rijtje.

Het Leger des Heils in Emmen houdt op Eerste Kerstdag een korte Kerst heiligingsdienst. Die begint om 10.30 uur. Om 11.30 uur is er dan een kerstbrunch en volgens het Leger des Heils is iedereen van harte welkom.Om 12.30 uur is op het Koopmansplein in Assen een Kerstbijeenkomst, onder leiding van stadspredikant Bert Altena. Maar het is geen kerkdienst en Altena belooft niet te gaan preken. Het gaat namelijk om Kerst voor ongelovigen. Volgens Altena is er veel vrolijke muziek onder meer van een dj. Doel is om verhalen te delen en ontmoetingen tot stand te brengen. De toegang is gratis.Na een flinke kerstmaaltijd is het heerlijk om de benen te strekken en even lekker de natuur in te gaan. Wat dat betreft is het op Eerste Kerstdag aantrekkelijker om naar buiten te gaan dan op Tweede Kerstdag. Op de dinsdag laat de zon zich af en toe zien. De woensdag blijft bewolkt en nevelig. Bekijk het complete weerbericht hier Zin om op koopjes te jagen tijdens Tweede Kerstdag, maar geen zin in een meubelboulevard? In de bloemenveilinghallen wordt op deze dag een vlooienmarkt gehouden met antieke- ennostalgische spulletjes. Maar er is ook een braderie met nieuwe waren en er zijn activiteiten voor kinderen. De markt is van 10.00 tot 16.30 uur.In de Rooms Katholieke kerk in Emmer-Compascuum zijn op Tweede Kerstdag meer dan honderd kerststallen te zien. Ook is er een expositie van kerstkaarten met Maria, Jozef en het kindje Jezus. Deze bijzondere verzamelingen zijn te zien van van 14.00 tot 16.00 uur.Op verschillende plekken in Drenthe worden op Tweede Kerstdag wandelingen georganiseerd. Zo heeft Museum De Wemme rondom Zuidwolde meerdere routes uitgezet, vertrek vanaf 11.00 uur. Historische Vereniging ‘t Aole Compas houdt vanaf 10.00 uur een uitgebreide kerstwandeling in het Veenpark in Barger-compascuum, met onder meer nostalgie, kerstkoren en lekker eten. En ook in De Wijk wordt vanaf 10.00 uur gewandeld door het Reestdal Het jongerentheatergezelschap Loods13 uit Emmen speelt op Tweede Kerstdag nog twee keer het stuk Scrooge, de kerstklassieker van Charles Dickens over de drie kerstgeesten die de vrekkige Scrooge een spiegel voor houden.