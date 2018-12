Ruim vijfduizend mensen lopen Herderstocht bij Balloo

Zo'n 5100 bezoekers kwamen gisteravond af op de Herderstocht op het Balloërveld. Volgens Karlo Norg van de organisatie verliep het evenement perfect.

De Herderstocht wordt elk jaar op het Balloërveld gehouden. Bezoekers wandelden een route van 2,5 kilometer die werd verlicht met lampjes. Op verschillende plekken langs de route werden delen van het kerstverhaal verteld of nagespeeld.Vorig jaar kwamen nog bijna zesduizend mensen naar de Herderstocht. Dit jaar ligt het bezoekersaantal iets lager, maar dat is geen tegenvaller voor de organisatie. Karlo Norg: "Met 5100 bezoekers zijn we zeer tevreden. Het aantal is wel eens hoger geweest, maar toen was het langs de route heel druk en ook in het verkeer leidde dat tot opstoppingen. Daar was gisteravond geen sprake van. We hebben geen moment grote drukte gevoeld."