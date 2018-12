'In ieder geval één eend besmet met vogelgriep'

De eigenaar van de dierenwinkel in Veeningen waar vogelgriep is ontdekt verwacht eind deze week meer duidelijkheid over de ziekte. Het gaat om het bedrijf Snavelhof dat onder meer vogels, zoogdieren en reptielen verkoopt en gespecialiseerd is in het her- en verplaatsen van dieren.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte gisteravond bekend dat watervogels van de dierenwinkel in Veeningen besmet zijn met vogelgriep. Waarschijnlijk gaat het om een milde variant.Volgens eigenaar Gerrit Vos is de vogelgriep bij een in ieder geval één eend geconstateerd. "Er zijn monsters genomen. die gaan ze nu nader onderzoeken. We hopen dat het meevalt. Aan het eind van de week weten we meer."Met Kerst niet de fijnste mededeling om te krijgen voor een ondernemer. "Ja, natuurlijk is het balen. Maar ik ben niet ongerust", zegt Vos. In totaal worden 75 watervogels in quarantaine gehouden totdat het virus verdwenen is. "Even uitzieken", zegt de eigenaar erover. Omdat het waarschijnlijk om een milde variant van de vogelgriep gaat, hoeven de dieren niet te worden geruimd.Vanwege de nieuwe ontdekking van vogelgriep worden er in een straal van een kilometer van de vogelwinkel verschillende maatregelen genomen. In dat gebied geldt een vervoersverbod op vogels, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook is er een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee en vogels. Volgens het ministerie zijn er in een straal van een kilometer rond het bedrijf geen pluimveebedrijven.