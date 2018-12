Politiek in Midden-Drenthe wacht onderzoeksrapport af

De coalitiepartijen in Midden-Drenthe willen pas reageren op de onrust in de gemeente nadat het rapport van het externe adviesbureau BMC is gepresenteerd. Dat gebeurt op 15 januari.

Gisteren kwam via RTV Drenthe naar buiten dat ex-werknemers van de gemeente Midden-Drenthe het hoge ziekteverzuim en grote verloop in die gemeente wijten aan slecht management Ook de oppositie laat nog weinig los. "Het baart ons wel zorgen. Er moet zo snel mogelijk iets gebeuren, want dit zijn geen mooie berichten. We weten dat er dingen aan de hand zijn, maar we wachten eerst het rapport van BMC af", zegt Henk Heideveld, fractievoorzitter van de ChristenUnie.Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork zit vooral nog met veel vragen. Hij hoopt antwoord op die vragen te krijgen in een gesprek met BMC, dat voor begin januari staat gepland.Harma van der Roest van D66 wijst er op dat er veel is afgekomen op de gemeente de afgelopen jaren, zoals bezuinigingen en decentralisaties van de jeugdzorg, de participatiewet en de WMO. "De laatste tijd trekt de arbeidsmarkt enorm aan, dan is het ook logisch dat mensen verder gaan kijken en elders solliciteren", aldus de D66-fractievoorzitter.Rudie Weima van GroenLinks zegt te verwachten dat zoiets als slecht management ook wel uit het onderzoek van BMC naar voren zal komen. "Maar ex-werknemers zijn niet altijd een evenwichtige bron. Dus ik wacht het af", aldus Weima.