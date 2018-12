Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geslaagde eerste versie 'Kerst voor ongelovigen' Ook de kinderen vermaakten zich (foto: RTV Drenthe)

Met een opkomst van ongeveer honderd mensen was de eerste 'Kerst voor ongelovigen' op het Koopmansplein in Assen een groot succes. De belangstellenden waren van alle leeftijdscategorieën en van verschillende pluimage.

Het zitten op een hard houten bankje was ongeveer de enige overeenkomst met een echte kerkdienst. Geen kerkelijke liederen maar kerstliedjes met een vrolijke beat eronder van dj Jack Fluga en gevoelige nummers van zangers. Geen lange preek, maar een korte boodschap over verbinding, gebracht tegelijkertijd met de kersttoespraak van de koning. En niet lang stil zitten, maar swingen. En niet bidden, maar kletsen met de buurman.



Ontmoeten en delen

Organisator Winters Assen had stadspredikant Bert Altena benaderd om het gebeuren te begeleiden. "Die uitnodiging heb ik aangegrepen. Met de pop-upwinkel 'Mooi Verhaal' is de Protestante Gemeente Assen dit jaar voor de vierde keer op rij present in de stad. Wij vinden het belangrijk om als kerk aanwezig te zijn in het hart van onze stad", zegt Altena. "Ons doel is om verhalen te delen en ontmoetingen tot stand te brengen. Daar past deze bijeenkomst heel goed bij."



Een van de bezoekers was blij dat er niet echt werd gepreekt. "Ik was bang voor overtuigingsdrang, maar daar was helemaal geen sprake van. De boodschap om vriendelijk en lief te zijn voor elkaar of je nu gelovig of ongelovig bent, vond ik mooi. Ik ben zelf vroeger wel naar de kerk geweest, maar ik heb er voor gekozen om niet te geloven. Zo met muziek erbij was het heel ontspannen."



Wat de stadspredikant betreft is het evenement zeker voor herhaling vatbaar.