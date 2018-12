Lammetje met hazenlip is dood

Het lammetje met een hazenlip dat dit voorjaar in Dwingeloo werd geboren, leeft niet meer. Schaapherder Johan Coelingh zag geen andere oplossing dan het diertje te laten inslapen.

Aan het eind van het jaar namen we een kijkje bij enkele bijzonder dieren die dit voorjaar werden geboren: de gaap Rosalie en lammetje Lambert.Vlak na de geboorte leek het goed te gaan met Lambert. Hij dronk goed melk bij zijn moeder en kwam goed mee. Maar in de maanden daarna ging het steeds slechter. "Hij kreeg steeds meer moeite met gras eten. Zijn buikje zat steeds minder vol. Dat is geen schaapwaardig leven", zegt Coelingh."Normaal gaan veel rammen weg voor de slacht. Door dat hazenlipje had hij een streepje voor. Een bijzonder schaap is nooit weg voor de kudde." Het rammetje zou gecastreerd worden en als 'hamel' bij de kudde blijven, maar zover kwam het niet.Of een operatie een optie was geweest om Lambert te redden? "Dat had vast gekund", zegt de schaapsherder. "We zijn wijs met elk individu, maar het gaat hier om de kudde."Ondanks dat er vaker rammen weg moeten uit de kudde, was het afscheid van Lambert voor Coelingh anders. "Ik had toch wel een beetje een knoop in mijn maag toen het moment daar was. Hij is in de kooi ingeslapen. Hij is hier geboren en ook gestorven."In Beilen is het anders gelopen. Daar is de gaap Rosalie helemaal opgenomen in de kudde. Een geitenbok sprong daar het hok van een schaap in, met de gaap tot gevolg. Doordat ze door mensen is grootgebracht is de gaap heel mak. Veel mensen komen naar de dierenweide om te kijken hoe het met haar gaat.