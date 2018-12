Tweestrijd tussen 'zwienepriester' en 'veraldereerd' bij Drentse woord van 2018

Wat is het Drentse woord van het jaar? (foto: RTV Drenthe)

Oudejaarsdag nadert en dat betekent dat het niet lang meer duurt voor bekend is wat het Drentse woord van 2018 wordt. Even een tussenstand.

Uit de ingezonden woorden zijn er vier geselecteerd. Dat zijn: veraldereerd (verbijsterd), neutelig (verdrietig), kleraosiegeut (kledinggoot) en zwienepriester (smeerlap).Duidelijk is inmiddels dat het een tweestrijd tussen zwienepriester en veraldereerd is. Eerstgenoemde staat aan kop, met 46,77 procent van de stemmen. Veraldereerd staat daar vlak achter met 42, 88 procent. Neutelig staat met 7, 78 procent en kleraosiegeut heeft vooralsnog de minste stemmen (2, 57 procent).Tot nu toe zijn er 2.570 stemmen uitgebracht. Heb jij nog niet gestemd? Dit kan tot en met 30 december. De dag erna maken we bekend wat het populairste Drentse woord is.Breng hieronder je stem uit: