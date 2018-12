Deel dit artikel:













Vandalen draaien schroeven uit planken in Gouverneurstuin Assen De schroeven zijn omhoog gedraaid (foto: 50PLUS Assen)

Het podium in de Gouverneurstuin in Assen is vernield, de politieke partij 50PLUS slaat alarm.





Op foto's die de partij op Twitter heeft gezet is te zien dat schroeven gevaarlijke uitsteeksels vormen. "Te gek voor woorden", aldus 50PLUS. De partij denkt aan een 'wraakactie'. De politie voert daar de laatste weken regelmatig controles uit om overlast tegen te gaan.



