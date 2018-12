Deel dit artikel:













Bijzondere kerstlunch voor personeel De Groene Lantaarn De families van het personeel van De Groene Lantaarn waren uitgenodigd om te komen eten (foto: RTV Drenthe) De familieleden van het personeel werden op een sterrenmaaltijd getrakteerd (foto: RTV Drenthe)

Chefkok en eigenaar Jarno Eggen van De Groene Lantaarn in Zuidwolde had vandaag een bijzondere verrassing in petto voor zijn personeel.

Eggen verhuist medio 2019 met zijn tweesterrenrestaurant naar Staphorst en dus heeft Drenthe dan een toprestaurant minder. Om zijn medewerkers van De Groene Lantaarn een hart onder de riem te steken tijdens de laatste Kerst in Drenthe, heeft hij een verrassingslunch georganiseerd. Hij liet familie van de medewerkers ongemerkt naar zijn restaurant komen om aan te schuiven bij de lunch.



Op het tandvlees

"Op deze manier is het een feest voor ons allemaal", lacht Eggen. "De laatste twee weken van het jaar zijn het drukste moment van het jaar. Dan moet iedereen er een stapje bij doen en lopen sommigen echt op hun tandvlees. Ik vind dit een mooie manier om mijn personeel te bedanken."



Medewerker Allan Horst zag zijn ouders en oma ineens binnenlopen. "Heel bijzonder! Ik zou ze pas op nieuwjaarsdag weer zien, want de feestdagen zijn in de horeca nou niet echt familiedagen. Het zijn taaie weken. Maar hartstikke leuk om nu voor ze te koken. En ik hoop dat ik straks nog even bij ze aan tafel mag zitten."



Tranen

Ook voor de genodigden is het genieten. "Ik vind het heel leuk om een keer te zien waar mijn kleindochter werkt en tijdelijk woont", zegt een oudere dame met tranen in haar ogen. "Het is gewoon mooi om op zo'n moment samen te zijn. Nu gaan we lekker eten."